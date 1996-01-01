«Booking.com» открыл офис в Вильнюсе, обещает трудоустроить 900 человек

Международная компания, администрирующая сайт резервации гостиниц в интернете «Booking.com», во вторник открыла офис в Вильнюсе, до конца года обещает трудоустроить 200 человек, а в течение последующих четырех лет - 900.

Директор по обслуживанию клиентов «Booking.com» в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Алессандро Ротелли отметил, что Вильнюс выбран местом для первого колл-центра Booking.com в балтийских странах благодаря компетенции.

«Мы искали динамичный, мультикультурный город. Вильнюс - лучшее место для нового центра обслуживания клиентов, здесь много талантливых людей.

Сейчас в офисе работают 100 человек, до конца года мы планируем трудоустроить еще 100, а долгосрочный план на пять лет предусматривает трудоустройство 900 специалистов», - заявил во вторник журналистам А. Ротелли.

Компания зарегистрирована в Амстердаме (Нидерланды). Сайт создан в 1996 году.

С 2005 году «Booking.com» входит в американскую компанию «Priceline Group», владеющую такими порталами, как «kayak.com», «priceline.com», «agoda.com», «rentalcars.com» и другими.