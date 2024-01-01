Старый корпус больницы Страдиня снесут за 1,2 млн евро

Клиническая университетская больница им. П. Страдиня в 2024 году планирует начать строительство еще одного большого корпуса, сообщил сегодня комиссии Сейма по публичным расходам руководитель отдела нового строительства больницы Янис Комисарс.

Предварительные затраты на строительство корпуса В составят 136,991 млн евро. В корпусе будет 315 кроватных мест, общая его площадь составит 39,8 тыс. кв.м. Предварительные затраты на строительство составляют 100,6 млн евро, в том числе на проектирование отведено 5%, на строительный надзор - 2%.

Для строительства нового корпуса нужно будет снести ранее уже раскритикованный за плохое техническое состояние 32-й корпус. Предварительные затраты на его снос составляют 1 200 000 евро.

В корпусе В разместятся Латвийский центр кардиологии, в том числе неотложная кардиологическая помощь, центр сосудистой хирургии, блок сердечно-сосудистых заболеваний, реабилитация, отдел дифференциальной диагностики и др.

Как сообщалось, в апреле будущего года начнется строительство второй очереди корпуса А больницы Страдиня.