СГД начинает слежку за банковскими счетами латвийцев

Банки должны будут сообщать о физических лицах, у которых годовой оборот счета превышает 15 тыс. евро, предусматривает порядок, поддержанный во вторник Кабинетом министров.

Правила предусматривают порядок, в котором кредитные учреждения и поставщики платежных услуг до 1 февраля очередного года подают Службе государственных доходов (СГД) информацию о клиентах, у которых на расчетном счету и счету вклада по востребованию общая сумма дебета и кредита в одном учреждении составляет 15 тыс. евро или больше.

Информация подается в электронной форме о физических лицах - резидентах Латвии.

Поправки разработаны в рамках налоговой реформы, их цель - надзор за тем, как люди платят налоги.

Правила вступят в силу с 18 мая 2018 года. Впервые информация СГД будет предоставлена до 1 сентября текущего года о клиентах, у которых сумма остатка на расчетных счетах и счетах по востребованию на 1 января 2018 года была 15 000 евро или больше.