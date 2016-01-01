СГД получила почти 1500 сообщений о подозрительных сделках с налогами

В течение двух лет Служба госдоходов (СГД) получила 1493 сообщения о 20 950 подозрительных сделках в налоговой сфере, сообщили агентству ЛETA в СГД.

Эту информацию СГД предоставили кредитные учреждения, провайдеры платежных услуг, налоговые консультанты, бухгалтеры и другие источники, которых к этому обязывает закон о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

Рассмотрев полученную в период с 1 апреля 2016 года до мая 2018 года информацию, СГД приняла решения о приостановке хозяйственной деятельности налогоплательщика в отношении 96 налогоплательщиков, о прекращении хозяйственной деятельности налогоплательщика в отношении 37 налогоплательщиков и о ликвидации 16 налогоплательщиков.

За два год СГД приняла также решение об исключении из регистра плательщиков налога на добавленную стоимость 134 налогоплательщиков, направила 92 налогоплательщикам предупреждения о неподаче отчетов и деклараций, составила протоколы об административном нарушении за неподачу отчетов и деклараций на 14 налогоплательщиков.

Информацию о 27 налогоплательщиках СГД направила Регистру предприятий, приняла меры по взысканию долгов с 53 налогоплательщиков, провела меры контроля (налоговые аудиты, тематические проверки) 256 налогоплательщиков, применила меры по ограничению хозяйственной деятельности 44 налогоплательщиков, предприняла превентивные меры в отношении незарегистрированной хозяйственной деятельности к 119 налогоплательщикам.