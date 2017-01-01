Президент LDz: объем железнодорожных грузов в этом году может сохраниться на уровне прошлого года

Объем перевезенных в Латвии в этом году железнодорожных грузов может сохраниться на уровне прошлого года, прогнозировал президент Latvijas dzelzceļš (LDz) Эдвин Берзиньш.

Он добавил, что прогноз реализуется при условии, что не будет неприятных поворотов в политической риторике и новых санкций между Россией и ЕС.

Оценивая данные этого года, Берзиньш отметил, что растущая тенденция была в апреле, когда по сравнению с апрелем прошлого года грузооборот увеличился на 7,3%, а в первой половине мая увеличение составило 6%. Берзиньш считает, что в мае прирост может составить 7-10%.

Эти показатели говорят о том, что за год в целом удастся удержать прошлогодний объем, хотя прогнозировать второе полугодие сложно.

Говоря о диверсификации грузов, Берзиньш отметил, что в прошлом году вырос объем грузов из Белоруссии, но продолжал снижаться из России, которая направляет грузы в свои порты. Однако, например, зимой Россия все же использует перевозки через Латвию, потому что порты Латвии более подходят для навигации зимой.

В прошлом году с целью диверсификации грузов LDz продолжала работу с Белоруссией и Украиной, а ее приоритетом было расширение географии, в том числе установление новых партнерских отношений в Китае и Центральной Азии и начало работы с рынком Южной Азии. Также в 2017 году LDz открыла постоянное представительство в Минске.

По словам вице-президента LDz Айвара Стракшаса, ЛДз сделала первые шаги в поиске партнеров в Иране и Индии.