Более половины жителей Латвии хотят зарабатывать минимум 1000 евро в месяц

Для удовлетворения повседневных нужд 53% жителей Латвии хотели бы получать зарплату по крайней мере 1000 евро в месяц, свидетельствует опрос портала по поиску вакансий «CV Market».

14% заявили, что для повседневных нужд им требуется 1200 евро в месяц, 18% нужно более 1200 евро, а 21% - 1000 евро. 25% респондентов были бы довольны зарплатой в 800 евро, 17% хватило бы 600 евро, а 5% - 400 евро в месяц.

Зарплатой от 600 до 800 евро в большинстве случаев были бы довольны женщины в возрасте до 35 лет, а зарплату свыше 1200 евро хотят получать мужчины в возрасте старше 35 лет.

Зарплатой от 400 евро в основном довольны молодые женщины без опыта работы и мужчины старше 45 лет, со средним или профессиональным образованием, проживающие вне Риги, работающие в промышленности и обслуживающей сфере. Зарплата более 1200 евро интересует опрошенных с высшим образованием, опытом работы не менее 10 лет, работников ИТ, строительства, недвижимости, управления и финансов.

По сравнению с другими европейскими странами в Латвии средняя заплата одна из самых низких.