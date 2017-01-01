Latvijas gāze в виде дивидендов планирует выплатить по 0,45 евро за акцию

AО Latvijas gāze (LG) в виде дивидендов из прибыли прошлого года планирует выплатить по 0,45 евро за акцию, свидетельствует информация, предоставленная LG бирже «Nasdaq Riga» на основе проектов решений собрания акционеров.

В целом дивиденды из прибыли LG, которая составила 24,217 млн евро, планируется выплатить на сумму 17,955 млн евро.

Дата расчета дивидендов - 3 июля, дата выплаты - 4 июля этого года.

Остальная часть прибыли в размере 6,262 млн евро будет зачислена в нераспределенную прибыль LG.

На собрании акционеров, которое состоится 19 июня, также планируется принять решение о размере вознаграждения членам совета и ревизионного комитета по результатам деятельности LG в 2017 году.

Председателю совета LG Кириллу Селезневу планируется выплатить единовременную выплату за 2017 год в размере семи ежемесячных зарплат, его заместителям Юрису Савицкису и Оливеру Гизу - в размере шести зарплат, остальным членам совета - в размере от одной до шести месячных зарплат.

Кроме того, акционеры планируют принять решение о единовременной выплате по итогам 2017 года членам ревизионного комитета по 10 000 евро каждому.

Аудированный оборот LG в 2017 году составил 281,571 млн евро, прибыль - 24,217 млн евро. В начале прошлого года функции LG по хранению и передаче природного газа были переданы независимому оператору «Conexus Baltic Grid», а в конце года функции распределения газа перешли к дочернему предприятию «Gaso».

Крупнейшими акционерами LG в конце прошлого года были «Газпром» (34%), «Marguerite Gas II» (28,97%), «Uniper Ruhrgas International» (18,26%) и «Итера Латвия» (16%).