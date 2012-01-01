Комиссия Сейма не поддержала повторное утверждение Кушнерса членом совета Банка Латвии

Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) в четверг решила не рекомендовать Сейму утверждать еще на один срок должностных полномочий члена совета Банка Латвии Эдварда Кушнерса, выполняющего эти обязанности с 2012 года.

Кандидатуру Кушнерса поддержали три члена комиссии - Имант Парадниекс, Ингуна Судраба и Юрис Вилюмс. Еще три депутата проголосовали против -Янис Вуцанс, Александр Кирштейнс и Эдгар Путра. Ренарс Путниньш в голосовании воздержался, Игорь Пименов в нем не участвовал.

На прошлой неделе комиссия взяла паузу в рассмотрении этого вопроса, чтобы определиться с моральным аспектом событий 2005 года, когда Кушнерс, будучи замначальника юридического управления и советником президента Банка Латвии, стал также уполномоченным зарегистрированного в Делавэре предприятия «Carew Estates LLC».

В совете Банка Латвии работают шесть человек - президент банка, его заместитель и четыре члена совета.

Сейчас в состав совета центробанка входят подозреваемый во взяточничестве президент Банка Латвии Илмар Римшевич, которому избранная в отношении него мера пресечения не позволяет выполнять служебные обязанности, а также Вита Пилсума, Арвил Саутиньш и Айвар Скопиньш.