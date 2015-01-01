Банки должны будут сообщать о физических лицах с оборотом счета свыше 15 тыс. евро

С сегодняшнего дня банки должны будут сообщать о физических лицах, годовой оборот счета у которых превышает 15 тыс. евро. Это предусмотрено порядком, в котором Службе госдоходов (СГД) предоставляется информация о физических лицах - клиентах банков, одобренным во вторник Кабинетом министров.

Правила предусматривают порядок, в котором кредитные учреждения и поставщики платежных услуг до 1 февраля текущего года предоставляют СГД информацию о клиентах, у которых на расчетном счету и счету вклада до востребования общая сумма дебета и кредита в одном учреждении превышает 15 тыс. евро.

Информация подается в электронной форме о физических лицах - резидентах Латвии.

Поправки разработаны в рамках налоговой реформы, их цель - усовершенствование надзора за уплатой налогов.

Впервые информация будет предоставлена СГД до 1 сентября текущего года о клиентах, у которых сумма остатка на расчетных счетах и счетах до востребования на 1 января 2018 года составляла 15 тыс. евро и больше.