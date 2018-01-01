9,6% латвийцев планируют меньше пользоваться банковскими услугами

9,6% латвийцев с учетом событий последнего времени в банковском секторе - решения «ABLV Bank» о самоликвидации, изменений в законодательстве, регулирующем деятельность банков, и др. - в дальнейшем планируют меньше пользоваться банковскими услугами. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного социологическим центром SKDS по заказу агентства ЛЕТА.

В то же время 68,9% участников опроса заявили, что события в банковском секторе Латвии на них не повлияли, и они не собираются ничего предпринимать, а 14,1% указали, что проанализировали репутацию и риски банков, услугами которых используются.

В свою очередь 3,6% опрошенных указали, что изменили финансовые привычки, 3% рассматривали возможность сменить свой основной банк, 2,6% - открыть счет в другом банке, 2,2% сделали или планируют сделать что-то другое в отношении банковских услуг, 2,1% изменили финансовые планы, а 1,7% рассматривали возможность закрыть счет в банке.

Кроме того, 1,6% участников опроса сообщили, что под влиянием событий последнего времени действительно открыли счета в других банках, 1% респондентов закрыли счета в банках, а 0,8% - сменили основной банк.

Опрос SKDS проводился в апреле 2018 года.