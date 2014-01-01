«Vitol»: транзит в странах Балтии продолжит сокращаться

Россия все активнее развивает свою портовую деятельность, поэтому ожидается, что объемы транзита российских грузов в портах стран Балтии продолжат сокращаться, сказал в интервью агентству ЛЕТА председатель правления компании «Vitol Baltics» Роберт Киркуп.

«Думаю, что спад будет продолжаться. Мы ожидаем, что мощности российских портов будут наращиваться и в дальнейшем. Также будет увеличена пропускная способность железной дороги и трубопроводов, чтобы доставлять продукты в российские порты», - отметил Киркуп.

По его словам, снижение объемов грузов во всех группах продуктов будет главным вызовом и угрозой для латвийского транзита.

Также разработку планов дальнейшей деятельности очень осложняет геополитическая нестабильность. «Растет конкуренция со стороны других стран. Мы не можем смотреть только на Латвию и говорить, что конкурируем только друг с другом. Мы конкурируем также с терминалами в Клайпеде, в меньшей степени с эстонскими терминалами и, конечно же, с Россией. Кроме того, падение стоимости рубля в последнее время меняет взгляд на транзитные расходы. Это очень сложная картина», - сказал руководитель «Vitol Baltics».

По словам Киркупа, в отдаленном будущем есть перспективы развития за счет привлечения китайских грузов. «Нужно создавать долгосрочные стратегии, но нужно думать также о сегодняшнем дне и ближайших пяти-семи годах. Поэтому мы должны концентрироваться на конкурентоспособности и быть конкурентоспособными уже сегодня», - сказал руководитель компании.

Он сообщил, что входящий в группу «Vitol» «Ventspils nafta terminalis» (VNT) в прошлом году перевалил 6,7 млн тонн нефтепродуктов. «Если вспомнить время три-четыре года назад, это было примерно 11 млн тонн. Произошел очень большой спад. В этом году мы значительных изменений не предвидим - терминал может перевалить примерно столько же, как в прошлом году», - сказал Киркуп.

Он отметил, что это проблема не только VNT - в настоящее время практически все терминалы стран Балтии работают не на полную мощность.

По обслуживаемому «LatRosTrans» трубопроводу в прошлом году транспортировано 3,3 млн тонн нефтепродуктов, а в этом году объемы прогнозируются меньше - от 2,8 до 3,3 млн тонн.

«Мы можем сказать, что этот бизнес является стабильным в том смысле, что трубопровод до сих пор работает. Тем не менее, если говорить об объемах, то в 2014 году мы транспортировали 5,7 млн тонн, а в 2016 году показатель был меньше 3,7 млн тонн. Это существенный спад. Для того чтобы продолжать этот бизнес, спад нужно остановить. И я боюсь, что это очень серьезный вызов», - сказал Киркуп.

В то же время, по его словам, группа «Vitol» не собирается покидать Балтию. «»Vitol», которому принадлежат 66% «LatRosTrans», настроен продолжать бизнес. Кроме того, трубопровод связан с терминалом VNT. Если трубопровод продолжит работать, это поможет и VNT. Это важная часть нашего бизнеса. Поэтому мы ни в коем случае не готовы отказаться от «LatRosTrans» и будем искать лучшие решения для его деятельности», - сказал Киркуп.