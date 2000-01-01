В СГД планируют золотой, серебряный и бронзовый уровень администрирования налогов

Список доверенных предприятий Службы государственных доходов (СГД) - т. н. белый список - планируется расширить с 75 до 2000 предприятий, говорится в подготовленном Министерством финансов концептуальном сообщении.

Программа начала работать с 2012 года и предусматривает более тесное сотрудничество с СГД в выполнении налоговых обязательств.

Минфин предлагает разделить участников программы на три уровня - золотой, серебряный и бронзовый, предлагая им преимущества по определенным принципам и более простой процесс администрирования налогов.

В бронзовый уровень могут быть включены примерно 2000 предприятий, которые показали себя добросовестными налогоплательщиками. В серебряный уровень войдут 200 предприятий, которые целенаправленно работают над эффективизацией внутренних процессов и устранением рисков. На этом уровне предприятие будет находиться два года.

В золотой уровень войдут уже имеющиеся участники программы углубленного сотрудничества - 75 предприятий.