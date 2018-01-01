Латвийцам дадут возможность не стать налоговыми должниками

Впредь у людей будет меньше вероятность стать должниками по подоходному налогу только потому, что применяется законный, но несоответствующий дифференцируемый минимум, облагаемый этим налогом, а также более низкая ставка налога. Это предусмотрено поправками к закону о подоходном налоге, которые рассматривает комиссия Сейма по бюджету и финансам, пишет Diebas bizness.

Депутаты ответственной комиссии решили передать поправки на рассмотрение в срочном порядке.

Эксперты планируемые изменения оценивают положительно, отмечая, что данная проблема была идентифицирована еще во время подготовки налоговой реформы, но на нее не обратили должное внимание. С 2018 года действует новый порядок, в соответствии с которым каждому плательщику подоходного налога с населения индивидуально устанавливается свой необлагаемый минимум.

Хотя необлагаемый минимум увеличен до 200 евро вместо прежних 60-115 евро,

для тех, чья брутто-зарплата в месяц превышает 1000 евро, необлагаемый минимум составляет 0.

Кроме того, необлагаемый минимум в размере 200 евро применяется только к тем, кто получает минимальную зарплату (430 евро) или немного выше. Для всех остальных он уже меньше.