Банк Латвии выпускает инновационную «Медовую монету»

Банк Латвии во вторник, 22 мая, выпускает в обращение инновационную коллекционную «Медовую монету», сообщили в центральном банке.

Монета имеет форму шестиугольника с неровными краями. На ее аверсе изображены пчелиные соты, которые повторяют контуры Латвии и Рижского залива, в нижней части слева расположена надпись «Латвия» и год выпуска. На реверсе также воспроизводится изображение сот и имеется надпись «5 евро».

«Форма «Медовой монеты» уникальна. Если сдвинуть монеты вместе, они образуют единое целое, словно соты в пчелином улье», - отмечает Банк Латвии.

«Медовая монета» сделана из серебра с позолотой, автором ее идеи является Артур Аналтс.

Монеты изготовлены на литовском монетном дворе «Lietuvos moneto kalykla». Максимальный тираж монеты составит 3000 экземпляров, а стоимость в Банке Латвии - 53 евро.