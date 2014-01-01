Латвия заплатит за газопровод GIPL почти 30 млн евро

Литва и Польша планируют присоединиться к строительству газопровода GIPL («Gas Interconnection Poland-Lithuania»), подписав соглашение о распределении расходов на реализацию проекта, которое на прошлой неделе заключили газотранспортные компании стран Балтии и Польши.

Согласно решению Европейского агентства по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER) в 2014 году государства Балтии возместят Польше 85,8 млн евро, из которых 54,9 млн евро евро будет выплачено Литвой, 29,4 млн евро - Латвией, 1,5 млн евро - Эстонией.

Литовская «Amber Grid», латвийская «Conexus Baltic Grid», эстонская «Elering» и польская «Gaz-System» определили в договоре принципы, необходимые для реализации решения ACER о распределении затрат по проекту.

В конце этого года планируется опубликовать тендеры на закупку работ и труб.

Как было подсчитано ранее, общая стоимость GIPL составляет около 560 млн евро, инвестиции только в Литве , где планируется построить 177 километров газопровода, достигнут 136 млн евро.

Реализация проекта по контракту была продлена на 2,5 года - до конца 2021 года.