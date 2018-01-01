«SEB banka»: в ближайшие годы средняя зарплата может достичь 1000 евро на руки

В ближайшие два-три года средняя нетто-зарплата в Латвии может достичь 1000 евро, заявил сегодня на презентации новейшего подготовленного «SEB banka» обзора «Nordic Outlook» банковский эксперт по макроэкономике Дайнис Гашпуйтис.

Зарплаты в Латвии продолжают расти, и уже во втором-третьем квартале этого года средняя брутто-зарплата может достичь 1000 евро.

Хотя рост зарплат в Латвии отмечен во всех отраслях, по данным опросов, повысить зарплаты планируют лишь примерно 40% предпринимателей, отметил эксперт.

Он считает, что в Латвии в ближайшие годы рост зарплат будет больше, чем в Литве и Эстонии.

В 2018 году прирост средней брутто-зарплаты в Латвии прогнозируется в размере 8,3%, в 2019 году - 7,2%. В Эстонии прирост прогнозируется соответственно в размере 5,8% и 5,3%, в Литве - 7%.

В Латвии проблемой является большая разница в зарплатах между регионами, например, между Ригой и Латгале, отметил эксперт. Эта разница, по его прогнозам, сохранится и в последующие годы.

В Латгале - самая высокая безработица в Латвии, и судя по тенденциям в экономике, в ближайшие годы она вряд ли снизится до уровня безработицы в других регионах, добавил Гашпуйтис.

Как сообщалось, Банк SEB снизил прогноз прироста внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии на этот и следующий год.

По прогнозам экспертов банка, в 2018 году латвийская экономика вырастет на 3,7% (согласно предыдущему прогнозу - на 4,1%), в 2019 году - на 3,5% (3,7%).

Прогнозы средней инфляции в Латвии на 2018 и 2019 гг. не изменены - она по-прежнему ожидается в размере соответственно 2,7% и 2,5%.

Безработица в Латвии в этом и следующем году снизится на 2 процентных пункта и в 2019 году составит 6,8%.

Прогнозы прироста ВВП Литвы и Эстонии на 2018 и 2019 гг. SEB не изменил. Ожидается, что экономика Литвы в этом году вырастет на 3,2%, в следующем - на 3%, средняя годовая инфляция составит в 2018 году 2,8%, в 2019 году - 2,5%.

Прогноз прироста ВВП Эстонии на 2018 год сохранен в размере 3,5%, на следующий год - 3%. Среднегодовую инфляцию в Эстонии банк по-прежнему прогнозирует в этом году в размере 3,2%, в следующем году - 2,5%.

По прогнозу SEB, рост экономики в еврозоне в 2018 году достигнет 2,4%, в 2019 году - 2,3%. Инфляцию в еврозоне банк прогнозирует в размере 1,4% в этом и 1,3% - в следующем году.