Сумма вкладов иностранных клиентов в латвийских банках уменьшилась почти что на 30%

Сумма привлеченных латвийскими банками вкладов иностранных клиентов в первом квартале уменьшилась на 27,1% или 2,185 млрд евро и в конце марта составила 5,869 млрд евро, сообщили агентству ЛЕТА в Комиссии рынка финансов и капитала.

Удельный вес вкладов иностранных клиентов в общем объеме привлеченных латвийскими банками вкладов в конце марта 2018 года составил 32,5% и был самым низким за последние годы. В конце 2017 года он составлял 39,7%, в конце 2016 года - 42,8%, в конце 2015 года - 53,4%, в конце 2014 года - 51,7%, в конце 2013 года - 47,3%, в конце 2012 года - 48,9%, в конце 2011 года - 47,2%, в конце 2010 года - 41,6%.

Сумма вкладов нерезидентов-частных лиц за первые три месяца 2018 года сократилась на 15,4% или 298,974 млн евро - до 1,64 млрд евро, нерезидентов-предприятий - на 31,7% или 1,755 млрд евро, до 3,781 млрд еврo.

В конце марта 2018 года 84,1% (в конце 2017 года - 89,2%) вкладов иностранных клиентов или 4,936 млрд евро составляли вклады до востребования.

Вклады нерезидентов в конце марта были в основном в евро (63,9%) и долларах США (31,4%).

Сумма вкладов резидентов в латвийских банках за первые три месяца этого года изменилась не столь существенно и в конце марта составила 12,214 млрд евро или 67,5% общей суммы привлеченных банками вкладов.