Убытки PrivatBank в Латвии в прошлом году - 6,533 млн евро

Латвийский «PrivatBank» в прошлом году работал с аудированными убытками в размере 6,533 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее, свидетельствует обнародованный банком годовой отчет. В свою очередь убытки группы «PrivatBank» составили 5,378 млн евро по сравнению с прибылью в 2016 году.

Ревизор «KPMG Baltics» дал заключение о годовом отчете банка с оговоркой. Аудиторы указали, что банк не создал накоплений в связи с начатым в 2016 году отделом финансовой разведки Банка Италии административным процессом против филиала «PrivatBank» о нарушении нормативных актов.

Руководство банка считает, что максимальный риск, связанный с этим процессом, составляет 5 млн, однако, как указывает «KPMG Baltics», в консолидированном финансовом отчете эти накопления не отражены.

Руководство банка сообщает, что в рамках принятого в 2016 году решения существенно сократить риски в сегменте международных клиентов «PrivatBank» уменьшил число обслуживаемых нерезидентов в 11 раз - с 1772 клиентов в начале 2016 года до 159 клиентов в конце 2017 года.

«В целом в сегменте международных клиентов - юридических лиц мы прекратили сотрудничество с более чем 3000 клиентов», - говорится в сообщении руководства банка. С 3774 клиентов в середине 2016 года их число в сентябре 2017 году уменьшилось до 589.

Доля нерезидентов среди клиентов «PrivatBank» в настоящее время составляет 9,1%.

Активы «PrivatBank» в конце 2017 года составляли 226,17 млн евро, что на 20,2% или 57,343 млн евро меньше, чем в конце 2016 года (283,513 млн евро).

Капитал и резервы банка по сравнению с 2016 годом уменьшились на 11,7% и в конце 2017 года составляли 45,951 млн евро.

В 2016 году прибыль«PrivatBank» составила 3,001 млн евро, прибыль группы - 3,195 млн евро.

По объему активов «PrivatBank» в конце 2017 года занимал 15-е место среди латвийских банков. Его крупнейшим акционером является украинский «PrivatBank», который в декабре 2016 года был национализирован правительством Украины.