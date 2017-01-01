Более трети работающих на руки получают меньше 450 евро

В первом квартале 2018 года в Латвии нетто-зарплату (после уплаты налогов) в размере до 450 евро в месяц получали 34,9% работающих - на 7 процентных пунктов меньше, чем в первом квартале 2017 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В том числе 162,7 тыс. (20,5%) работающих получали минимальную зарплату или меньше, это на 0,9 процентного пункта меньше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 21,4%.

33,7% (в первом квартале 2017 года - 31,6%) работников получали на основном месте работы нетто-зарплату в размере 450,01-700 евро, 22,6% (18,2%) - от 700,01 до 1400 евро, 4,3% (3,8%) - 1400,01 евро и больше.

В первом квартале 2018 года зарплата не была начислена (в связи с неоплачиваемым отпуском, отпуском по беременности и родам и т. п.) или начислена, но не выплачена 1,6% (в первом квартале 2017 года - 2,3%) работников, еще 2,9% (2,2%) работников размер своей зарплаты не назвали.

Обследование рабочей силы в первом квартале 2018 года проводилось в 4,1 тыс. домохозяйств, в его рамках было опрошено 7,4 тыс. жителей в возрасте 15-74 лет.