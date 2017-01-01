В Вентспилсе расширяется сладкое производство

В новую производственную линию кондитерской фабрики «Pobeda Confectionary» в Вентспилсе вложено более 2 млн евро, сообщила агентству ЛЕТА представитель предприятия Мудрите Грундуле.

Общая сумма инвестиций в основные средства предприятия ООО «Pobeda Confectionary» превышает 10 млн евро.

На новой производственной линии планируется выпускать шоколадные вафельные конфеты и пористый шоколад. После открытия линии кондитерская фабрика сможет выпускать до 10 тыс. тонн шоколада и конфет в год, 25-30% продукции составят шоколадные конфеты.

Доходы фабрики в первом квартале 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года выросли на 169%.

Вентспилсская фабрика экспортирует продукцию в Германию, США, Болгарию, Венгрию, Кипр и Саудовскую Аравию.

На фабрике работают 29 человек, планируется создание новых рабочих мест, отметила председатель правления «Pobeda Confectionery» Ольга Муравьева.

Основной капитал «Pobeda Confectionery» - 3060 евро, 90,2% акций принадлежат зарегистрированной на Кипре «Adellaar Holdings Limited», остальные - российским гражданам Виталию и Ольге Муравьевым.