В Ригу прибыли эксперты Службы поддержки структурных реформ Еврокомиссии

Сегодня и завтра в Риге будут находиться эксперты Службы поддержки структурных реформ Еврокомиссии (ЕК), сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.

Визит экспертов в Ригу организован Министерством финансов, которое является координирующим учреждением программы поддержки структурных реформ ЕС в Латвии.

Цель визита - начать разработку проектов структурных реформ в Латвии в соответствии с приоритетами отраслей.

В рамках визита у экспертов ЕК предусмотрены встречи с представителями отраслевых министерств и учреждений, на которых будут обсуждаться потенциальные проекты, которые смогут претендовать на получение поддержки в 2019 году.