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С июля фиксированная часть КОЗ для всех потребителей электроэнергии снизится на 27,8%

LETA
Фото: Reuters/Scanpix

С 1 июля фиксированная часть компонента обязательной закупки (КОЗ) для всех потребителей электроэнергии снизится на 27,8%, сообщили агентству ЛЕТА в Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ).

Совет КРОУ в среду утвердил поданный АО «Энергияс публискайс тирготайс» проект компонента мощности, который компенсирует затраты публичного поставщика на установленные на когенерационных станциях мощности производства электроэнергии, то есть фиксированную часть КОЗ.

В сравнении с действующим компонентом мощности новый будет на 27,8% меньше во всех группах потребления.

Компонент мощности является частью общего платежа за КОЗ.

Средний размер утвержденного компонента снижен с 25,79 евро за мегаватт-час (МВт) до 22,68 евро за МВт. В результате окончательный платеж за КОЗ снизится для всех групп потребителей.

Общий платеж за КОЗ состоит из двух частей - фиксированной и меняющейся, которая зависит от потребления электроэнергии.

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