Министр: Латвия не может договориться с «Газпромом» об условиях покупки акций «Conexus»

Латвия не может договориться с российским газовым концерном «Газпром» об условиях, на которых государство могло бы приобрести принадлежащие ему доли оператора газотранспортной системы АО «Conexus Baltic Grid» («Conexus»), сказал в передаче «В точке пересечения» на Латвийском радио министр экономики Арвил Ашераденс.

«Газпром» в определенный срок должен был продать принадлежащие ему акции «Conexus», но не сделал этого, поэтому по-прежнему остается акционером латвийской компании без права голоса, но с возможностью получать дивиденды.

Ашераденс сообщил, что переговоры с «Газпромом» о продаже акций «Conexus» продолжаются. «Мы ждем ответа от «Газпрома«. Реакция есть, но мы не можем договориться об условиях, на которых государство могло бы выкупить акции. В основном речь идет о цене», - сказал министр экономики.

«Газпрому» в настоящее время принадлежат 34,1% акций «Conexus Baltic Grid», 29,06% - «Marguerite Gas», 34,36% - «Аугстсприегума тиклс», 2,48% - другим акционерам.

Как ранее заявила Комиссия по регулированию общественных услуг, существует риск, что «Газпром» как акционер компании АО «Латвияс газе», который одновременно является и акционером «Conexus», имеет возможность прямо или косвенно контролировать «Conexus». «Газпром» по-прежнему сохранил значительное влияние на рынке природного газа в Латвии, указала комиссия.