Федерация пенсионеров обнаружила ошибку в формуле индексации пенсий

Латвийская федерация пенсионеров (ЛФП) обнаружила ошибку в формуле индексации пенсий, которая, безусловно, должна быть проверена, заявил агентству ЛЕТА после встречи с представителями федерации премьер-министр Марис Кучинскис.

Сегодня на встрече с представителями ЛФП обсуждались результаты работы в пенсионной сфере, но разговор зашел и об индексации пенсий, и федерация сообщила, что в формуле индексации есть ошибка. Это нужно обязательно проверить, подчеркнул премьер-министр.

Руководитель федерации Андрис Силиньш рассказал, что руководитель комиссии по пенсиям ЛФП Янис Фелсбергс выявил «логическую ошибку» в расчетах индексации. Также получено заключение эксперта Латвийской конфедерации работодателей Петериса Лейшкалнса, который признал, что в формуле необходимы исправления.

Лейшкалнс сообщил агентству ЛЕТА, что ошибка - больше технического характера, и ее устранение не повлечет значительных изменений размера пенсий.

Силиньш отметил, что премьер-министр информирован об ошибке, и теперь правительство должно проверить, все ли в порядке с формулой индексации пенсий.