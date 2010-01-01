Рижский электромашиностроительный завод выпустит облигации на 10 млн евро

Рижский электромашиностроительный завод (РЭЗ), выпускающий оборудование для электропоездов, в этом году планирует эмитировать облигации на сумму 10 млн евро. Об этом говорится в проекте решений собрания акционеров предприятия, поданном бирже «Nasdaq Riga».

РЭЗ планирует выпустить облигации со сроком погашения 5 лет для привлечения средств на развитие производства и обеспечение рефинансирования имеющегося кредита. Купонная ставка по облигациям составит 5-7%.

Дивиденды из прибыли РЭЗ за прошлый год предприятие выплачивать не планирует - вся прибыль в размере 1,463 млн евро будет направлена на развитие.

Собрание акционеров предприятия состоится 8 июня.

Как сообщалось, оборот РЭЗ в прошлом году составил 28,846 млн евро, что на 43,8% больше 2016 года, а прибыль увеличилась в 5,6 раза до 1,463 млн евро.

Капитал РЭЗ состоит из 5 799 005 акций номинальной стоимостью 1,4 евро, в том числе в публичном обращении находятся 2 798 400 акций.

Акции предприятия котируются во втором списке «Nasdaq Riga».