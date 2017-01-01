Производители яиц обеспокоены конкуренцией со стороны украинских инвесторов

Птицеводческие предприятия Латвии опасаются, что за планами украинских инвесторов открыть птицефабрику в Валке на самом деле скрывается желание продавать продукцию, которая производится по гораздо более низким стандартам, чем в ЕС. В результате больше всего пострадают малые латвийские предприятия, которые свою продукцию не экспортируют, пишет Neatkarigā.

Существующих в Латвии птицефабрик уже достаточно, чтобы полностью удовлетворить спрос на яйца в стране. Более того, Латвия производит в два раза больше яиц, чем «съедает».

По данным Центрального статистического управления, в 2017 году в Латвии было снесено 800 млн яиц, то есть в среднем 2,2 млн в день, что на 6,7% больше, чем годом ранее.

В настоящее время на рынке яиц в Латвии наблюдается большая конкуренция - наряду с местными яйцами на полках магазинов можно найти яйца из Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии.

Член правления птицефабрики «Balticovo» Томс Аушкапс говорит, что конкуренция ощущается практически со стороны всех ближайших соседей, кроме России.