Олег Филь написал заявление в полицию на свою бывшую жену

Совладелец и председатель совета «ABLV Bank» Олег Филь обратился в Госполицию с заявлением о возможных нарушениях закона со стороны своей бывшей жены Санты Замуэле, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

Адвокат Филя Агрис Бутанс подтвердил агентству ЛЕТА факт обращения в полицию и сообщил, что начата ведомственная проверка, но деталей не раскрыл.

Филь сказал агентству ЛЕТА, что дело связано с займами его предприятия компаниям, принадлежащим Замуэле.

По данным агентства ЛЕТА, Филь в заявлении просит проверить, не расцениваются ли ее действия как мошенничество, злоупотребление полномочиями и уничтожение имущества с целью уклониться от обязательств.

Ранее в СМИ появилась информация, что у бывшей жены Филя и ее компаний имеются неурегулированные финансовые обязательства по выданному кредиту в размере миллиона евро и его обеспечению.

По данным «Firmas.lv», сейчас Замуэле принадлежат две компании - «Signature Wines» и «Magnum Bar», но незадолго до развода с Филем сменился владелец ранее принадлежащей Замуэле компании «Lion and Rockstar».

Компания зарегистрирована в октябре 2013 года с основным капиталом 1,42 евро и принадлежала Замуэле, в 2015 капитал был увеличен до 2845 евро, в 2016 году до 423 000 евро, в ноябре 2017 года уменьшен до 3000 евро, а единственным владельцем стал Андрей Замуэлис. В прошлом году оборот «Lion and Rockstar» составил 24 тыс. евро, убытки - 32 тыс. евро.

Компании «Magnum Bar» и «Signature Wines» зарегистрированы в октябре 2015 года с основным капиталом 3000 евро. В 2017 году оборот «Magnum Bar» составил 3591 евро, убытки - 149 148 евро, оборот «Signature Wines» - 292 232 евро, убытки - 247 113 евро.

Филь и Замуэле поженились 1 октября 2016 года, а весной этого года развелись.