Минэкрономики: от соглашения ЕС с «Газпромом» Латвия выигрывает

Соглашение Еврокомиссии с российской газовой компанией «Газпром» будет способствовать конкуренции в торговле природным газом, заявили агентству ЛЕТА в Минэкономики.

Представитель министерства Эвита Урпена сказала, что Латвия положительно оценивает работу, проведенную в переговорах с «Газпром».

«Это важный шаг, который обосновывает эффективность единой энергетической политики ЕС, и важная предпосылка к тому, чтобы способствовать развитию единого энергетического рынка и улучшить конкуренцию», - сказала она.

По ее словам, для Латвии наибольшим преимуществом будет более активная конкуренция в торговле природным газом и более гибкие условия для рынков Центральной и Восточной Европы, что повлияет и на Балтию.