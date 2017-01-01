Борьба с легализацией незаконно нажитых средств: КРФК крупно оштрафовала Meridian Trade Bank

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) применила к АО «Meridian Trade Bank» штраф в размере 455,822 тыс. евро за несовершенство систем внутреннего контроля и нарушения закона о борьбе с легализацией незаконно нажитых средств.

Весной 2017 года, проводя в банке проверку, комиссия констатировала нарушения. КРФК пришла к выводу, что банк не создал систему внутреннего контроля в соответствии с существующими рисками.

Заключая административный договор с КРФК, «Meridian Trade Bank» обязуется разработать адекватную систему внутреннего контроля и устранить недостатки.

Принимая решение о размере штрафа, комиссия учитывала, что банк сотрудничал с ней в рамках административного дела и обязался добровольно устранить недостатки.

В заявлении «Meridian Trade Bank» отмечается, что в соответствии с договором банк обязуется полностью реализовать план мероприятий по улучшению системы внутреннего контроля по предотвращению легализации средств, нажитых преступным путем, и финансирования терроризма до осени 2019 года, а также дополнительно провести независимую оценку, чтобы предоставить КРФК гарантии полного соответствия требованиям нормативных актов.

С момента проверки в начале 2017 года банк внедрил ряд существенных систематических улучшений в сфере соответствия, активная работа продолжится и после заключения договора.

В 2016 и 2017 годах банк инвестировал в систему внутреннего контроля по предотвращению легализации средств, нажитых преступным путем, информационных систем и сотрудников более 1,5 млн евро и в этом году планирует вложить еще до 1 млн евро.

В 2017 году в банке началась реструктуризация бизнеса с фокусом на местных клиентов и отказом от обслуживания клиентов и продуктов слишком высокого риска. У банка имеется существенная база из местных (латвийских и литовских) клиентов, 98,5% из 40 000 клиентов - местные.

В прошлом году убытки «Meridian Trade Bank» составили, по предварительным данным, 2,354 млн евро, что на 44,1% меньше, чем в 2016 году. Активы банка на конец 2017 года составили 274,865 млн евро, что на 9,3% или 28,314 млн евро меньше, чем в конце 2016 года.

По размеру активов «Meridian Trade Bank» в конце 2017 года занимал 13-е место в Латвии.