В столицах стран Балтии продолжается рост цен на горючее

На минувшей рабочей неделе в столицах стран Балтии тоже наблюдался рост цен на горючее в пределах до 3 евроцентов, свидетельствуют обобщенные агентством ЛETA данные.

Бензин 95-й марки и дизтопливо в пятницу самыми дорогими были в Таллине, самыми дешевыми - в Вильнюсе.

В Риге на автозаправках «Circle K» цена 95-го бензина на прошедшей неделе повысилась на 2,3% - до 1,332 евро за литр, дизтоплива - на 3,2%, до 1,252 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 1,3% - до 1,311 евро за литр, дизтопливо - на 1,4%, до 1,23 евро за литр.

В Таллине на заправках «Circle K» 95-й бензин подорожал на 1,5% - до 1,389 евро за литр, дизтопливо - на 3,8%, до 1,349 евро за литр.

Цены на автогаз на минувшей неделе в Риге и Таллине не изменились и составили соответственно 0,499 евро и 0,649 евро за литр, а в Вильнюсе его цена снизилась на 2,9% - до 0,603 евро за литр.