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Мировые цены на нефть резко упали

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Мировые цены на нефть эталонных марок существенно снизились. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в воскресенье, 27 мая.

Так, цена июльских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 9:40 по Риге упала на $2,6 (3,3%) – до $76,19 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на $3,23 (4,57%) – до $67,48 за баррель.

Напомним, 25 мая нефть начала дешеветь из-за неожиданного роста запасов в США. Также участники рынка опасались, что ОПЕК может уже в июне увеличить добычу из-за рисков, связанных с Венесуэлой и Ираном.

Также Международное энергетическое агентство (IEA) понизило прогноз глобального спроса на нефтьна 2018 год.

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