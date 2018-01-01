218 находящихся под управлением VNĪ построек классифицировали как деградирующие

218 или 15% от принадлежащих Министерству финансов и находящихся под управлениям Госуправления недвижимости (VNĪ) зданий классифицируются как деградирующие окружающую среду, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на информационное сообщение Минфина.

Так, с января по апрель 2018 году была проведена инвентаризация портфеля недвижимой собственности VNĪ, в том числе и проверка технического состояния зданий, находящихся в ведении VNĪ, чтобы установить общее число построек, которые могут квалифицироваться как деградирующие среду постройки, рухнувшие строения и постройки, угрожающие безопасности людей.

Соответственно данным инвентаризации, 15% принадлежащих Минфину и находящихся в управлении VNĪ построек являются деградирующими.

44 постройки квалифицируются как строения категории «А» - они полностью или частично рухнули или находятся в техническом состоянии, угрожающем безопасности людей. 76 построек квалифицируются как строения категории «В» - угрожающие безопасности людей постройки в потенциально опасном техническом состоянии. В свою очередь 98 построек квалифицируются как постройки класса «С» - деградирующие окружающую среду строения с дефектами визуального характера.

Согласно провизорским подсчетам VNĪ, на приведение зданий в порядок необходимо финансирование в размере 16 556 034 евро.