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На Центральном рынке появилась местная клубника, но по карману она не всем

Русский TVNET
Фото: Ieva Čīka / LETA

Выращенная в Латвии клубника на Рижском центральном рынке стоит 15 евро за килограмм, рассказал руководитель по маркетингу и коммуникации предприятия «Rīgas centrāltirgus» Александр Шунин, сообщает агентство ЛЕТА.

По его словам, латвийская клубника на рынке появилась примерно неделю назад и сейчас стоит 15 евро за килограмм.

Он отметил, что на Центральном рынке доступна также польская и греческая клубника, цена которой составляет от 1 до 3 евро за килограмм.

Согласно информации Латвийской ассоциации садоводов, в этом году у латвийских крестьян в этом году есть надежды на более богатый урожай клубники, чем в прошлом.

«Крупнейшие производители клубники говорят, что в прошлом году клубника не так хорошо цвела и сады так хорошо не выглядела. Кажется, что в этом году урожай клубники будет хорошим», - сказала представитель ассоциации Ренате Каяка.

По ее словам, пока что первый урожай клубники собрали те латвийские садоводы, которые растят ягоду в теплицах туннельного типа. В свою очередь выращенная под открытым небом клубника только цветет и приходит обычно к Лиго.

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