На Юрмальском шоссе откроется торговый центр со 120 магазинами

Отправляющиеся за солнечными ваннами в Юрмалу заметили, что на Юрмальском шоссе, со стороны поселка Saliena, уже несколько месяцев ведется масштабное строительство. Будущая постройка больше похожа на торговый цент, чем на офисное здание. Что же там будет? - гадает народ. Русский TVNET узнал, что совсем скоро там откроется самый большой дизайнерский аутлет в Латвии.

Designer Outlet VIA JURMALA - проект, который позволит покупателям Восточной Европы, Средней Азии и Дальнего Востока существенно сократить расстояние и время до желанного оазиса роскоши - такая информация размещена на официальном сайте проекта.

Так будет выглядеть новый торговый центр на Юрмальском шоссе FOTO: viajurmala.com

Нам и гостям Латвии обещают отличный шопинг в 120 магазинах ведущих мировых брендов под одной крышей. Эксклюзивные коллекции будут продавать с 70 процентными скидками круглый год.

Место строительства определила автотрасса А10, соединяющая Ригу, столицу Латвии и Юрмалу, самый знаменитый курорт на берегу Рижского залива.

Инвестор нового объекта - Rietumu banka.

Кто знает, может быть, местным модницам так понравиться новый аутлет, что они больше не полетят на шопинг в Милан, Париж и Берлин. Designer Outlet VIA JURMALA ближе, чем Италия.

Адрес торгового центра – Пиньки, ул. Яуна, 12 и для Бабитского края - это хорошая новость потому, что в магазинах появится около 500 новых рабочих мест .