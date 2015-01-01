Дали или взяли в долг больше 15 тысяч евро? Это надо декларировать в СГД

Служба государственных доходов (СГД) напоминает, что до 1 июня в СГД надо подать информацию о выданных или полученных в прошлом году займах, превышающих 15 тысяч евро от одного лица.

Получателям займов надо подавать информацию о взятых суммах свыше 15 тысяч евро в том случае, если давший деньги является нерезидентом Латвии или же резидентом - физической персоной. В остальных случаях информацию о выданных займах дает сам кредитор, зарегистрированный в Латвии как юридическая персона.

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Займы надо декларировать в следующих случаях:

* Если они получены в прошлом году и их размер превысил 15 тысяч евро,

* Если они получены от одного человека, и их размер (общая сумма) в 2016 году не превышал 15 тысяч евро, но в 2017 году превысил 15 тысяч евро,

* Если они получены от одного человека, и являются дополнительными суммами к выданным ранее займам, о которых была извещена СГД, но при этом невыплаченная сумма долга превышает 15 тысяч евро.