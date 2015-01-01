Без спешки: поиски стратегического инвестора «airBaltic» продолжаются

Поиски стратегического инвестора для латвийской авиакомпании «airBaltic» продолжатся, но спешки пока нет, сказал журналистам президент «airBaltic» Мартин Гаусс.

По его словам, важнее продолжение развития авиакомпании - расширение маршрутов из Латвии, Эстонии и Литвы и создание более крупного и эксклюзивного флота.

Таким образом «airBaltic» станет очень привлекательной авиакомпанией для потенциальных будущих инвесторов, отметил Гаусс.

Министр сообщения Улдис Аугулис подтвердил, что никакой спешки в привлечении стратегического инвестора для «airBaltic» пока нет. К тому же показатели деятельности авиакомпании в прошлом и нынешнем году не свидетельствуют о том, что «airBaltic» находится в плохом финансовом положении, как это было в 2015 году, когда привлечение инвестора было необходимым во избежание банкротства «airBaltic».

«airBaltic» работает настолько результативно и эффективно, насколько сама в состоянии обеспечить свою деятельность и развитие, покрывая повседневные расходы и финансируя свои сделки, отметил Аугулис. То есть государству нет необходимости участвовать в финансировании деятельности «airBaltic».

Как сообщалось, «airBaltic» подписала сегодня договор с производителем самолетов «Bombardier Commercial Aircraft» о покупке в целом 60 самолетов «Bombardier CS300», сообщили в авиакомпании.

Стороны заключили договор о покупке 30 самолетов, предусмотрев возможность заказать еще 30. Сумма договора не называется, но президент «airBaltic» Мартин Гаусс сообщил, что речь может идти о сумме до 5,5 млрд долларов США (4,71 млрд евро). В покупку самолетов планируется вложить средства авиакомпании, а также взять кредит. О том, как именно финансировать обновление флота, еще предстоит принять решение.

В настоящее время действует заказ на 20 самолетов «CS300». Поставки новых самолетов планируется начать в четвертом квартале 2019 года.