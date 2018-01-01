Производство пива сократилось на 35%; пивовары винят акцизный налог

Падение латвийского рынка пива в марте 2018 года достигло 15%, а объемы его производства по сравнению с мартом 2017 года сократились на 35%, сообщили агентству ЛETA в Латвийской ассоциации пивоваров со ссылкой на данные Службы госдоходов.

Из-за повышения акцизного налога в марте этого года и из-за ограничений на ПЭТ-упаковку количество произведенного и потребленного в Латвии пива резко уменьшилось. Падение латвийского рынка пива в марте достигло 15%, а объемы производства пива уменьшились на 35% по сравнению с мартом прошлого года. Подобные тенденции сохранились и в апреле, когда рынок пива упал на 12%.

Объемы торговли пивом в ПЭТ-упаковке в марте 2018 года за год сократились на 10%, в апреле - на 15%. Ожидается, что спад продолжится еще несколько месяцев.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года повысился акцизный налог на дизтопливо, алкоголь и сигареты.

С 1 марта этого года из-за повышения налоговой ставки бутылка вина емкостью 0,7 литра подорожала на 0,119 евро, бутылка 0,7 литра крепких алкогольных напитков - на 0,182 евро, 0,5 литра водки - на 0,532 евро, 0,5 литра пива - на 0,072 евро.