Кучинскис отозвал предложение о котировке акций крупных госпредприятий на бирже

Премьер-министр Марис Кучинскис отозвал переданное на межминистерское согласование предложение Межведомственного координационного центра (МКЦ) о котировке на бирже акций крупных государственных предприятий, сообщили агентству ЛЕТА в бюро премьер-министра.

Кучинскис направил директору МКЦ Петерису Вилксу резолюцию с просьбой приостановить продвижение проекта.

По словам Кучинскиса, это сделано затем, чтобы пресечь опасения общества относительно возможной приватизации госпредприятий.

МКЦ разработал доклад «Развитие латвийского национального рынка капитала и его роль в развитии экономики Латвии», идея которого состоит в том, чтобы использовать инструменты рынка финансов и капитала в управлении предприятий с госкапиталом.

Оценить идею котировки на бирже акций крупных государственных предприятий должны были министерства экономики, сообщения, финансов и земледелия.

МКЦ рекомендовал рассмотреть возможность эмиссии облигаций или котировки акций 20 предприятий - «Lattelecom», «Latvijas Mobilais telefons», международный аэропорт «Рига», ГАО «Latvijas gaisa satiksme», ГАО «Латвияс дзелзцельш», ООО «LDZ Cargo», ГАО «Latvijas Pasts», Дирекция безопасности дорожного движения, «Латвияс аутоцелю узтуретайс», АО «Air Baltic Corporation», AО «Латвияс валстс межи», АО «Latvenergo», АО «Садалес тиклс», ГАО «Аугстприегума тиклс», ГАО «Валстс некустамие ипашуми», ГАО «Latvijas Loto», АО «Пасажиеру вилциенс», АО «Латвияс электриские тикли», ООО «Ритоша састава сервисс» и АО «Ригас силтумс».