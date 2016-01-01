Торговец Maxima в прошлом году работал с рекордными оборотами и прибылью

Крупнейший в Латвии розничный торговец Maxima Latvija в прошлом году работал с рекордными для компании оборотами и прибылью, - свидетельствуют данные Lursoft.

Оборот предприятия в 2017 году составил 723,054 млн евро, по сравнению в 2016 годом прирост - 4,2%. Прибыль в прошлом году составила 23,224 млн евро, за год она удвоилась.

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Как поясняется в отчете предприятия, рост оборота достигнут благодаря улучшению внутренних бизнес-процессов и смене корпоративной культуры. Число работников за год снизилось на 262 сотрудника, и в прошлом году в Maxima Latvija работало 7 424 работника. В прошлом году компания также расширила свою торговую сеть, открыв три новые магазина Maxima. К концу года в Латвии работали 4 магазина Maxima XXX, 24 Maxima XX un 126 Maxima X.

Торговец отмечает, что в прошлом году выросла стоимость среднего чека покупки, что произошло благодаря росту доходов населения, и эта тенденция, по прогнозам, продолжится и в этом году.

В этом году Maxima Latvija продолжит расширение торговой сети и реконструкции магазинов.