Сорос предсказал Евросоюзу новый глобальный финансовый кризис

Мир рискует столкнуться с новым глобальным финансовым кризисом из-за укрепления курса доллара и оттока капиталов с развивающихся рынков, заявил миллиардер Джордж Сорос в ходе своего выступления в Париже, сообщает Bloomberg.

Сорос предупредил, что кризис в первую очередь будет угрожать Европейскому союзу.

По его мнению, отмена Дональдом Трампом ядерной сделки с Ираном и «уничтожение» трансатлантического сотрудничества между ЕС и США неизбежно окажут негативное влияние на европейскую экономику и вызовут другие сдвиги, включая девальвацию валют развивающихся рынков.

«Мы, возможно, приближаемся еще к одному крупному финансовому кризису»,

- цитирует Сороса агентство.

«Все, что могло пойти не так, пошло не так», - добавил Сорос, говоря о миграционном кризисе в Европе и политике экономии, которые привели к власти популистов, а также способствовали выходу Великобритании из Евросоюза.

«То, что Европа находится в экзистенциальной опасности, больше не фигура речи, а суровая реальность», - заключил он.

Среди мер, которые Сорос ранее предлагал для улучшения экономической ситуации в Европе, - план по сокращению миграционного давления на континент, а также радикальная реформация самого Европейского союза, в частности отказ от политики, обязывающей государства-члены переходить на единую валюту.

Знаменитый инвестор и филантроп выступил со своим мрачным прогнозом в то время, как доходность итальянских облигаций подскочила до многолетних пиков, а ведущие развивающиеся рынки, в том числе Турция и Аргентина, с трудом пытаются сдержать последствия разогнавшейся инфляции, отмечает агентство.





