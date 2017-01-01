Кучинскис: Латвия и Франция должны активизировать экономическое сотрудничество

Премьер-министр Марис Кучинскис призывает к активизации экономических отношений между Латвией и Францией, сообщили агентству ЛЕТА в бюро премьера.

В среду в Париже он встретился с представителями французской ассоциации крупных предприятий (MEDEF), чтобы обсудить возможности сотрудничества в транспорте, энергетике, обороне и безопасности, секторе ИКТ.

Премьер отметил, что Латвия и Франция активно сотрудничают в международных организациях, совпадают во мнении о ценностях ЕС, являются союзниками в НАТО. Франция внесла свой вклад в оборону Балтии за счет расширенного присутствия НАТО и миссии патрулирования воздушного пространства.

Говоря о Латвии, Кучинскис напомнил, что в 2017 году Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) назвала ее страной, где наиболее эффективно проведены структурные реформы. Латвия относится также к числу самых быстро развивающихся стран ЕС, а налоговая реформа дает преимущества инвесторам. Также в стране создан режим благоприятствования стартапам.

Кучинскис отметил также, что Латвия является важным транспортным центром. Порты Латвии можно использовать для поставок комплектующих из Франции в Россию и страны СНГ. Латвия и Франция соединены между собой регулярными авиарейсами, аэропорт «Рига» может служить платформой для потоков людей и бизнеса в Скандинавию и Центральную Азию.

В прошлом году объем экспорта во Францию достиг 187,89 млн евро, что на 16,17% или 26,15 млн евро больше, чем годом ранее. Из Латвии во Францию экспортируются древесина и изделия из нее, машины и механизмы, транспортные средства, промышленные товары.