Шенгенская зона может расшириться

Депутаты Европарламента получили просьбу о вступлении в Шенгенскую зону от двух новых стран. В то же самое время шесть стран, находящиеся в безвизовом пространстве, ужесточили таможенный контроль, что, по мнению парламентариев, является нарушением.

Депутаты Европарламента (ЕП) осудили страны ЕС, которые возобновили таможенный контроль на внутренних границах. По мнению европарламентариев, Франция, Австрия, Германия, Дания, Швеция и Норвегия незаконно увеличили время прохождения пограничного контроля.

Также депутаты ЕП отметили, что Болгария и Румыния выразили желание и готовность присоединиться к Шенгенской зоне.

Шенгенская зона — это пространство 26 европейских государств, присоединившихся к нормам Шенгенского законодательства Европейского союза и отменивших пограничный контроль между собой.

Недавно ЕС провели несколько мероприятий для укрепления Шенгенской зоны - было создано Европейское агентство по охране границ и берегов, проводились систематические проверки на внешних границах Шенгенской зоны, введена новая система регистрации прибывших и выезжающих.