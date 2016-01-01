Кучинскис: рекомендации ОЭСР совпадают с приоритетами правительства Латвии

Р﻿екомендации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) полностью совпадают с важнейшими вопросами, решаемыми латвийским правительством, подчеркнул премьер-министр Марис Кучинскис во время встречи с генеральным секретарем ОЭСР Анхелем Гурриа.

Как сообщили агентству ЛЕТА в бюро премьера, во время состоявшейся в среду в Париже встречи Кучинскис положительно оценил опыт и приобретения Латвии от членства в ОЭСР за два года, прошедшие со времени ее вступления в эту организацию.

Большинство рекомендаций ОЭСР полностью совпадает с такими приоритетами правительства, как повышение производительности, реформы в системе образования и здравоохранения, уменьшение социального неравенства, отметил он.

Одним из приоритетов повестки работы правительства сейчас является вопрос о повышении соответствия требованиям в финансовом секторе в отношении предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, а также вопрос о восстановлении репутации финансового сектора, сообщил Кучинскис.

Он высоко оценил выраженную Гурриа готовность ОЭСР оказать Латвии поддержку в улучшении надзора и контроля в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Латвия присоединилась к ОЭСР в 2016 году.

Как сообщалось, 30-31 мая Кучинскис участвует в проходящем в Париже ежегодном совещании совета министров ОЭСР.