Европейский центральный банк просит восстановить полномочия Римшевича в совете банка

В среду на заседании Суда ЕС в Люксембурге Европейский центральный банк (ЕЦБ) просил восстановить те полномочия Илмара Римшевича на должности президента Банка Латвии, которые связаны с его обязанностями в совете ЕЦБ, сообщает «Reuters».

ЕЦБ просит, чтобы были восстановлены полномочия Римшевича в решении вопросов, связанных с монетарной политикой еврозоны и банковским надзором, за исключением вопросов банковского надзора, связанных с Латвией.

Представители ЕЦБ в суде указали, что неучастие Римшевича в заседаниях совета ЕЦБ может навредить репутации банка, его независимости и задержать принятие решений, так как без Римшевича Латвия не имеет в ЕЦБ права голоса.

Адвокаты Латвии в суде указали, что по латвийским законам обязанности президента Банка Латвии выполняет заместитель Римшевича Зоя Размуса, и она участвовала в заседаниях совета ЕЦБ как наблюдатель и до задержания Римшевича, поэтому вопрос о юридической преемственности не должен возникать.

Представители ЕЦБ отклонили эти аргументы, заявив, что национальное законодательство в данном случае не может доминировать над законодательством ЕС.

Это было первое заседание Суда ЕС по делу Римшевича. Пока неизвестно, когда суд примет решение.

Римшевич подозревается по ст. 320 Уголовного закона во взяточничестве.