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На следующей неделе в «Riga Plaza» откроется магазин «Maxima XXX»

LETA
Фото: Evija Trifanova / LETA

На следующей неделе, 7 июня, в торговом центре «Riga Plaza» откроется магазин «Maxima XXX», сообщили агентству ЛЕТА представители розничной сети «Maxima Latvija».

Руководство компании информирует о результатах работы в прошлом году и планах на будущее.

Площадь нового «Maxima XXX» составит почти 5000 кв.м.

Праздник открытия магазина продлится три дня. Состоится «Фестиваль вкусов» с бесплатными дегустациями кулинарных продуктов «Meistara Marka» и других местных производителей, предусмотрено музыкальное сопровождение.

Ранее в торговом центре «Riga Plaza» находился продовольственный магазин финской сети «Prisma», которая прекратила свою работу в Латвии, закрыв все свои магазины.

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