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Топ-5: руководители американских корпорация с самыми высокими зарплатами

Русский TVNET
Фото: AP/Scanpix

Средняя зарплата, которую получают руководители крупнейших корпораций США, в прошлом году выросла на 8,5% и достигла 11,7 миллионов долларов. Во время сравнения данных отчетов предприятий, включенных в индекс «Standard & Poor's 500», подсчитано, что руководители этих предприятий, в среднем, получают в 164 раза больше среднестатистического работника, сообщает АР. Данные показывают, насколько велико неравенство доходов между высшим руководством предприятия и работниками. К примеру, зарплата руководителя «Yum Brands» Грега Крида в размере 12,3 млн долларов в год в 1358 раз выше, чем средняя зарплата работника - 9111 долларов в год. Примерно такую зарплату получает сотрудник на неполное рабочее время в «Taco Bell». Агентство АР также подсчитало, какие пять руководителей американских корпораций получают больше всего.

1

Руководитель «Broadcom» Хок Тан
2

Глава CBS Лесли Мунвес
3

Руководитель «TransDigm» В. Николас Хоули
4

Руководитель «Time Warner» Джеффри Бьюкс
5

Руководитель «TripAdvisor» Стивен Кауфер
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