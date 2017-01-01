Годовой прирост ВВП Латвии в первом квартале составил 4,2%

Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в первом квартале 2018 года по сравнению с первым кварталом 2017 года в сравнительных ценах по сезонно и календарно не выровненным данным, вырос на 4,2%, сообщили агентству ЛЕТА в Центральном статистическом управлении.

В фактических ценах квартальный ВВП Латвии составил 6,32 млрд евро.

По сравнению с четвертым кварталом 2017 года ВВП по сезонно и календарно выровненным данным увеличился на 1,6%.

В первом квартале 2018 года годовой прирост в лесном хозяйстве и лесоразработках составил 22% и был самым большим с 2010 года.

Рост в обрабатывающей промышленности составил 2%, в электроэнерго-, газо- и теплоснабжении и кондиционировании воздуха - 6%, в строительстве - 36%, в розничной торговле - 5%.

В отрасли транспорта и складского хранения отмечен спад на 1%, в отрасли финансовых и страховых услуг - на 27%.

За год расходы домохозяйств на продукты питания увеличились на 6%, на транспорт - на 3%, на отдых и культурные мероприятия - на 9%.

Расходы конечного потребления правительства увеличились на 5%.

Вложения в основной брутто-капитал за год выросли на 19%.

Размеры экспорта товаров и услуг в первом квартале увеличились на 2%, импорта - на 6%.

Общий фонд зарплат за год вырос на 11%.