Пятница, 1 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Фонду Детской больницы в 2017 году удалось собрать свыше 1 млн евро

LETA
Фото: Postimees

В прошлом году Фонду Детской больницы удалось привлечь 1,007 млн евро, сообщила агентству ЛETA его представитель Санта Иванова.

Благодаря пожертвованиям сделано очень много, в частности оплачена помощь более чем 300 детям, закуплено оснащение для нескольких отделений больницы и улучшены условия для пациентов и их родителей.

На пожертвованные фонду средства в филиале Детской клинической университетской больницы (ДКУБ) «Гайльэзерс» открыта новая игровая площадка для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с психическими заболеваниями, открыт новый кабинет аутизма, начат проект создания Банка материнского молока, поддерживается профессиональный рост больничного персонала.

Сегодня в многофункциональном корпусе ДКУБ открылся информационный центр Фонда Детской больницы - первый в Латвии информационный центр благотворительной организации, что сделает фонд еще более доступным и открытым для общества, добавила Иванова.

В информационном центре можно будет ознакомиться с деятельностью Фонда Детской больницы, актуальными проектами и возможностями пожертвовать средства, узнать об их расходовании, возможностях получения помощи и пожертвовать деньги в интерактивном ящике для пожертвований.

Как отметила руководитель Фонда Детской больницы Лиене Дамбиня, идея создания информационного центра фонда позаимствована из зарубежного опыта.

0 Комментарии