Банку ABLV может быть отказано в самоликвидации

Скорее ликвидация, чем самоликвидация - так глава Комиссии рынка финансов и капитала объяснил, почему до сих пор не принято решение о судьбе ABLV. Когда оно будет принято не известно. В банк же всё чаще поступают вопросы от клиентов, сообщает «Русское вещание» LTV7.

«Видите ли, классического процесса самоликвидации здесь не будет. Из-за всех механизмов контроля, которые будет необходимо применить, чтобы обеспечить анализ того, что устранено подозрение об отмывании денег, что те деньги, которые будут выплачены кредиторам — чисты, как и люди, которым разрешено получить эти деньги, весь этот механизм контроля на платформе ликвидации, скорее позволяет нам говорить о ликвидации банка,» - так говорит Петерс Путниньш, председатель Комиссии рынка финансов и капитала, ответил на вопрос, ждет ли ABLV самоликвидация.

Закон позволяет владельцам банка самим рассчитаться с его кредиторами. Свой план по самоликвидации ABLV подал в апреле и по закону, в мае должно было быть принято решение — одобрить план или нет. Комиссия уже дважды откладывала срок принятия решения.

В комиссии говорят, что необходимо обеспечить безопасность процесса и убедиться в том, что все деньги, которые будут выплачены кредиторам — чистые.

Путниньш сообщил, что комиссия всё ещё выясняет разные детали и получает новую информацию, поэтому не может сказать, как скоро будет принято решение.

Представитель ABLV Артурс Эглитис сообщил, что банк считает свой план убедительным. На данный момент в банк всё чаще поступают вопросы от клиентов, когда они смогут отправить свои кредиторские запросы.

Премьер Марис Кучинскис(ZZS)указал, чтоименноподозрения в отмывании денег сделали случай ABLV крайне сложным.