Официоз: «Мы все исправляем!»; Эксперт: «За всем стоят определенные политики!»

Реагируя на различные обвинения в сторону системы администрирования неплатежеспособности, прозвучавшие после убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, Министерство юстиции обобщило различные оценки зарубежных экспертов о реформе надзора над процессом неплатежеспособности. В оценках отмечается, что путь реформ выбран правильно, но впереди еще много работы и начатое должно быть продолжено. В то же время отдельные лица выдвигают громкие заявления о том, что за всем стоят конкретные люди в политических кругах.

Европейская комиссия в докладе 2018 года отметила, что правительство Латвии усилило надзор над администраторами неплатежеспособности, введя более тесный контроль, более суровые правила о конфликте интересов и более тяжелые наказания за должностные нарушения.

Совет ЕС о программе государственных реформ в Латвии высказался положительно, заявив, что регулирование процессов неплатежеспособности за последние годы заметно улучшилось, ограничив возможности для злоупотребления.

Помимо этого и Совет зарубежных инвесторов несколько раз высказывался, что за последние пять лет ситуация заметно улучшилась, что объясняется активной работой чиновников и правоохранительных органов.

«Пять лет назад мы начали с глубокой ямы - были различные группировки, люди действительно были запуганы, и простые предприниматели, и зачастую и сотрудники правоохранительных органов не были способны бороться с этими группировками.

Но сейчас произошли положительные изменения, особенно за последний год», - высказалась Илзе Знотиня.

С 14 по 18 мая Латвию посетили эксперты Международного валютного фонда. Их первоначальное мнение свидетельствует о правильности выбранного пути. Они считают, что начатые реформы должны быть продолжены в выбранном направлении.

В то же время отдельные политики высказали определенную долю критики в сторону отрасли неплатежеспособности.

Так Алдис Гобземс заявил:

«В этой отрасли превалируют признаки классической организованной преступности. Всем приближенным к отрасли уже давно (многие годы) известно, какие именно лица повязаны.

Это не только администраторы. Это и, например, один человек, выступающий всегда за честность (тесно связан с покойным), не администратор, который появляется во всех эпизодах и являющийся определенным мостом на конкретное политическое направление и коридоры у кинотеатра «Рига» и к однокурсникам в одном учреждении. Это конкретные политики. Это конкретные, всем известные сотрудники институтов безопасности, юстиции, налогов и надсмотра. Это лица у памятника поэту, прикрывающие бизнес своего зятя, итд. Все эти лица можно назвать по имени».

Как ранее сообщал Русский TVNET убийство Бункуса произошло в 8.40, 30 мая, на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.

Полиция уже выдвинула версию, что произошедшее - заказное убийство.